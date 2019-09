Bouguenais : deux cambrioleurs arrêtés juste après avoir visité une maison

Bouguenais, France

Mardi, vers midi, un témoin aperçoit deux hommes sortir d’une maison par une fenêtre, rue des Pontreaux à Bouguenais, non loin du périphérique quartier de la Neustrie. Les suspect ont des valises, qu'ils abandonnent sur le trottoir à la vue des gendarmes. Ils sont arrêtés dans leur fuite 200 mètres plus loin.

Les deux jeunes hommes ont dans leurs poches des bijoux et divers objets. Les valises renferment des téléphones, ordinateurs, appareils-photos, consoles de jeux vidéo, argent, vêtements; mais aussi des pièces de collection et des bouteilles d'alcool dérobées dans la maison. Un butin qui est remis au propriétaire de la maison un peu plus tard.

Les suspects sont des mineurs isolés originaires d'Afrique du nord, connus sous différentes identités et multirécidivistes . Ils ont été présentés à la justice ce mercredi, en vue de leur mise en examen et d'un placement sous contrôle judiciaire.