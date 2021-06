Bouguenais : la fillette qui s'est noyée à La Roche-Ballue est décédée, la baignade toujours interdite

La fillette de 3 ans qui s'était noyée dimanche 6 juin dans le plan d'eau de la Roche-Ballue est décédée cette semaine au CHU de Nantes. Le site naturel de Bouguenais reste lui fermé entièrement au moins jusqu'au 3 juillet.

Les trois médiateurs agressés en arrêt

Une fermeture de la Roche-Ballue et de son plan d'eau "le temps du deuil" précise la mairie de Bouguenais. Une réouverture n'est de toute façon pas possible pour le moment, puisque les médiateurs agressés le jour de la noyade sont en arrêt maladie. Très choqués, ils ne veulent pas reprendre cet été.

La mairie est donc en recherche de trois ou quatre autres médiateurs pour ouvrir le site et la baignade. Elle s'orientera si besoin vers des agents de sécurité. Trois Maîtres nageurs sauveteurs sont déjà sur place, et vérifient que personne n'entre sur le site et ne va se baigner dans le plan d'eau.