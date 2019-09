Bouguenais : le chauffard qui a pris la fuite après un accident mortel a déjà un lourd casier judiciaire

Loire-Atlantique, France

L'automobiliste soupçonné d'avoir mortellement percuté le conducteur d'un scooter dans la nuit de mercredi à jeudi, à Bouguenais, en Loire-Atlantique, devait être entendu par un juge d'instruction, ce vendredi soir en vue de sa mise en examen pour homicide involontaire aggravé.

Le résumé des faits Un mort dans un choc entre une voiture et un scooter à Bouguenais

La fuite après l'accident

D'abord, dans la nuit de l'accident, le conducteur n'a pas pris la peine de s'arrêter et a filé. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'il se rend à la gendarmerie avec son père. Là, des tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont réalisés. Et l'homme est contrôlé positif au cannabis. Mais il a une parade : "J'ai fumé 5 minutes avant d'arriver à la brigade", lâche-t-il aux enquêteur. Les gendarmes ne peuvent pas le vérifier.

Il assure n'avoir vu qu'une ombre dans la nuit

En revanche, ils constatent que ce Bouguenaizien conduit sans assurance. Et qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Le chauffard de 28 ans a déjà un casier bien garni : conduite sous alcool, sous l'emprise de stupéfiants, défaut d'assurance et vols.

La nuit de l'accident, l'automobiliste assure n'avoir vu qu'une ombre et pas du tout le scooter. Les enquêteurs s'interrogent tout de même, car le scooter a été complètement détruit sous la violence du choc.