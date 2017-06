Bouguenais : le projet contesté de la nouvelle prison

Notre mini-série sur les législatives fait étape à Bouguenais, commune du sud de l'agglomération nantaise de 18 500 habitants. Le précédent gouvernement a décidé d'y construire une nouvelle maison d'arrêt de 300 places. Le syndicat de surveillants de prison UFAP-UNSA Justice y est défavorable.

Le projet de maison d'arrêt à Bouguenais ne convient pas du tout à Daniel Joliet. C'est le secrétaire régional adjoint du syndicat (majoritaire) UFAP-UNSA.

On a été mis au pied du mur. Si les politiques étaient venus nous voir, on leur aurait fait comprendre que l'emplacement idéal c'était Saint-Nazaire et non pas Bouguenais