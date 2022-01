Bouguenais : trois mineurs arrêtés après deux agressions en pleine rue

Trois mineurs, issus du campement de Roms du quartier de la Neustrie à Bouguenais près de Nantes, ont été arrêtés par les gendarmes de Rezé. Ils sont soupçonnés d'agressions et de vols à l'arrachée sur deux personnes les 28 décembre et 2 janvier.

Tout commence le 28 décembre vers 17h30 au terminus de la ligne 3 du tramway, la Neustrie. Un adolescent de 15 ans sort du tram et marche en direction de son domicile. Il traverse un bosquet derrière le parking lorsqu'il est accosté par trois jeunes qu'il décrit alors comme des Roms provenant du campement situé à proximité.

Le jeune garçon précise que l'un d'eux l'a menacé d'un couteau et l'a forcé à lui remettre son téléphone et un couteau qu'il avait sur lui. Les trois agresseurs le laissent ensuite repartir.

Quatre jours plus tard, toujours à l'arrêt de tram "Neustrie", c'est une femme âgée de 78 ans qui se fait voler son sac à main à l'arrachée. Dans la bousculade, la victime chute lourdement et se blesse au bras. Des témoins préviennent les secours. Deux premiers suspects sont arrêtés par les gendarmes alors qu'ils tentaient de fuir. L'un d'eux était en possession d'objets appartenant à la vieille dame. Le troisième suspect, plus jeune, est interpellé chez ses parents chez qui il s'était réfugié.

Lors de leurs gardes-à-vue, les deux suspects les plus âgés reconnaissent leurs participations aux deux agressions. La victime de la première agression reconnaissant formellement le porteur du couteau. Ils ont été présentés à un juge des enfants. Ils seront convoqués devant la justice en mars prochain.

Le troisième suspect, âgé de moins de 13 ans, a été entendu par les gendarmes sous le régime de "la retenue" du fait de son jeune âge. Il fera l'objet d'une enquête sociale.