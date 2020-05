Bouguenais : un octogénaire passe la nuit dehors après s'être perdu en se promenant

Un homme de 83 ans a été retrouvé sain et sauf ce mardi matin à Bouguenais après plusieurs heures de recherches. Parti se promener lundi soir, il a passé la nuit dehors après s'être égaré.

L'histoire se termine bien. Un homme de 83 ans, parti se promener avec son chien et sa canne lundi soir vers 18h20, a été retrouvé sain et sauf ce mardi matin à Bouguenais chemin du clos de la fontaine. Inquiet de ne pas le voir rentrer, sa famille avait alerté les secours. Aidés de chiens, pompiers et gendarmes ont passé la nuit à le chercher. Finalement, c'est un promeneur qui l'a découvert à plusieurs centaines de mètres de son domicile. L'octogénaire était allongé dans une flaque de boue.

Epuisé après une nuit dehors, cet habitant de Bouguenais a été transporté à l’hôpital privé du Confluent situé à Rezé.