Boulangerie vandalisée, voitures brûlées… 9 personnes interpellées en Côte-d'Or dans la nuit du 30 juin

De nouvelles violences ont éclaté dans la nuit du 30 juin à Dijon et Beaune, suite à la mort du jeune Nahel tué par un policier mardi 27 juin à Nanterre. Des poubelles et voitures ont été brûlées dans le quartier de la Fontaine d'Ouche et une boulangerie a été vandalisée à Beaune.

9 personnes ont été arrêtées à Beaune et Dijon en marge de la quatrième nuit de violence après la mort du jeune Nahel "Ce sont encore les habitants des quartiers les plus en difficulté de ces communes qui subissent les conséquences des actes de ces voyous. Une nouvelle fois, les forces de l'ordre ont été prises à partie", écrit ce matin le préfet de Côte-d'Or, Franck Robine. Des violences ont à nouveau éclaté à Dijon, en marge de la mort du jeune Nahel, tué par un policier mardi 27 juin à Nanterre après un refus d'obtempérer. 11 voitures et 16 poubelles ont été brûlées dans trois quartiers dijonnais, notamment celui de la Fontaine d'Ouche. Au total, 9 personnes ont été interpellées dans le département. Une boulangerie saccagée à Beaune Fait peu habituel, la ville de Beaune a elle aussi connu des violences cette nuit. La boulangerie Saint-Jacques a été complètement saccagée. Dans un communiqué, le maire, Alain Suguenot, annonce également que le commissariat de police a été attaqué au début de la nuit. "Comme si nos policiers avaient une responsabilité quelconque dans le drame intervenu à Nanterre, il y a maintenant 4 jours", écrit-il. "Cette récupération de quelques individus souvent étrangers à la ville, est en contradiction totale avec le respect qui est dû à la mémoire du jeune Nahel que l'on enterre aujourd'hui." Le préfet se rend en fin de matinée ce samedi 1er juillet, à Beaune, pour constater les dégâts.