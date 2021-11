Boulay-Moselle : une aire de jeux dégradée, la mairie décide de la fermer

Des graffitis et des insultes taguées un peu partout sur l'aire de jeux du Marais à Boulay-Moselle. Sur la porte d'entrée du parc, une pancarte indique qu'il faut désormais rebrousser chemin. Jeudi 29 octobre, des dégradations ont été constatées sur les jeux mais aussi sur le mur d'expression situé au fond du parc. "C'est honteux, réagit ulcérée Pierrette, qui promène ses petits-enfants. Il y a quelque chose de bien à Boulay et puis ils le dégradent. Ca prive les petits, ceux qui peuvent profiter. Là ils ne peuvent pas."

L'aire de jeux est fermée le temps de nettoyer l'espace. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Je vais devoir trouver un autre parc, regrette de son côté Priscillia, qui fréquente régulièrement les lieux avec son fils. C'était beaucoup plus près pour moi et il y avait beaucoup plus de jeux pour les enfants. Moi j'y allais souvent et beaucoup de personnes qui avaient des petits y vont aussi."

250000 euros de rénovation cet été

La mairie promet de tout mettre en œuvre pour rouvrir le plus rapidement possible l'aire de jeux, le temps de tout nettoyer mais aussi d'installer des caméras de surveillance. En fermant l'aire de jeux, la commune assure avoir voulu marquer le coup car il vient juste d'être rénové. Cet été, plus de 250000 euros ont été investi.

Des insultes ont été taguées sur le mur d'expression au fond du parc. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Ca a été remis en service courant septembre, s'insurge Vincent Crauser, adjoint au maire à l'urbanisme à la mairie de Boulay-Moselle. Se rendre compte qu'au bout de deux mois on a déjà ces dégradations là, c'est dommageable. La commune met à disposition ses infrastructures, elles ne sont pas là pour être dégradée."

Pour retrouver le ou les auteurs de ces dégradations, la mairie a déposé plainte et une enquête a été ouverte. Un appel à témoins doit aussi être lancée.