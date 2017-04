Boulieu-les-Annonay : ils mettent le feu à la maison pour couvrir leurs empreintes

Trois jeunes incendiaires interpellés dans l'agglomération d'Annonay (Ardèche). Ils ont mis le feu à une maison secondaire qu'ils avaient squattée.

Ils avaient squatté les lieux à plusieurs reprises, au moins 2 fois au début du mois. Ils y font des soirées, ils boivent et ils saccagent tout à l'intérieur.

Le 14 avril, juste avant le week-end de Pâques, ils s'inquiètent: et si les propriétaires lyonnais de la maison venaient en vacances? Et si on pouvait les identifier à cause de leurs empreintes?

Ils mettent donc le feu à cette belle bâtisse en pierres. L'incendie prend tellement bien que la maison est ravagée. La toiture brûle entièrement.

Les auteurs sont deux mineurs de 16 et 17 ans, et un jeune tout juste majeur. Tous habitent à Annonay et dans les environs.

Celui qui est considéré comme le meneur, le plus instable, devait être placé vendredi soir en centre éducatif fermé. Les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. L'un sera convoqué devant le juge pour enfants; l'autre, le majeur, devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel le 22 juin.