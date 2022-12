Boulogne-sur-Mer : deux hommes pris au piège par la marée, digue Carnot

Deux personnes ont été piégées par la marée, avant d'être secourues, ce vendredi 30 décembre à Boulogne sur Mer, au niveau de la digue Carnot. Il s'agit de deux hommes, âgés de 47 et 33 ans, selon les pompiers du Pas-de-Calais.

ⓘ Publicité

Le premier a été retrouvé en état de "blessé léger" par les secours, l'autre en hypothermie. C'est le bateau pneumatique de l'Abeille-Normandie, le remorqueur de la Marine nationale basé au port de Boulogne, qui leur est venu en aide.

Accès à la digue Carnot interdit la nuit et en cas de mauvais temps depuis 2020

Transportés vers l'hôpital de Boulogne, leur diagnostic vital n'est pas engagé, toujours selon les pompiers. On ne sait pas, ce vendredi soir, pour quelle raison ils se trouvaient sur la digue.

Pour rappel, depuis 2020, il est interdit de s’aventurer de nuit et en cas de mauvais temps sur la digue Carnot. Ce vendredi, des rafales soufflaient à plus de 80 km/heure sur la côte d'Opale. Le Pas-de-Calais et le Nord sont placés en vigilance jaune vents violents jusqu'à samedi soir minuit par Météo France.