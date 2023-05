Etaples-sur-mer : "pour rendre services à ses proches", ce trentenaire était devenu contrebandier de tabac

Samedi 6 mai, le peloton motorisé de la gendarmerie de Boulogne-sur-Mer, arrête un homme d'une trentaine d'année, à bord d'une Mercedes Berline. A l'arrière de la banquette : 30 sceaux de tabac, et 20 cartouches de cigarettes. Cet Étaplois revenait du Luxembourg, pour revendre des cigarettes à ses proches.

ⓘ Publicité

Un protocole bien précis

Une fois par mois, l'homme partait de chez lui à Etaples-sur-Mer à 3 heures du matin vers le Luxembourg pour récupérer sa commande chez des grossistes à la frontière, puis il repartait aussitôt pour rentrer à la maison sur les coups de midi.

La première fois, c'était pour sa consommation personnelle, puis de fil en aiguille, ce peintre dans le bâtiment sans casier judiciaire se met à "rendre des services" à : de la famille, un ami, puis à l'ami d'un ami et ainsi de suite. Alors que le prix des paquets de cigarette sont montés à 10,65 € en moyenne, le coût d'un paquet de Marlboro de l'autre côté de la frontière est de presque moitié prix. Le trentenaire, prenait 20 euros pour chaque commande, peu importe la quantité.

5.800 euros de marchandises

Quand il s'est fait arrêter, l'Etaplois a coopéré sans broncher. "On dirait qu'il s'est fait prendre à son propre jeu, qu'il ne savait pas dire non", explique l'un des gendarmes. Jusqu'à 5800€ de marchandises ont été retrouvées lors de la perquisition. L'homme comparaît devant le tribunal du judiciaire de Boulogne sur mer en octobre prochain. Il encourt jusqu'à 750€ de prison et un an de prison pour vente frauduleuse et importation de tabac.