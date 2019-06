Boulogne-sur-Mer : une expédition punitive présumée fait cinq blessés dont un grave

Boulogne-sur-Mer, France

On en sait plus sur les circonstances de la violente rixe dimanche soir à Boulogne-sur-Mer : cinq jeunes âgés de 17 à 23 ans ont été agressés par plusieurs personnes à coups de couteau et barre de fer place Léon Blum, dans le quartier Damrémont. L'un d'eux, âgé de 19 ans, avait été hospitalisé dans la foulée en urgence absolue. Après avoir été opéré hier au CH Boulogne, son pronostic vital n'est plus engagé.

Le lien entre ses deux bandes : une jeune Boulonnaise de moins de 20 ans

Selon les informations recueillies par France Bleu Nord, il s'agirait d'une expédition punitive. Au coeur de l'affaire : une jeune fille, une Boulonnaise âgée de moins 20 ans. Elle connaît et fréquente les cinq nordistes blessés dimanche soir et - même si elle a d'abord affirmé le contraire - elle est aussi en contact avec une bande de jeunes résidant en région parisienne. Elle aurait même rencontré l'un d'eux récemment, en dehors de Boulogne.

C'est ce donc deuxième groupe francilien qui débarque dimanche place Léon Blum : cagoulés, armés de couteaux et de barres de fer, les Parisiens rouent de coups les Nordistes - qu'ils n'ont jamais vu auparavant - avant de prendre la fuite en voiture. Le motif de l'agression est encore flou : selon nos informations, les enquêteurs privilégient la piste d'un sentiment de jalousie lié peut-être à une relation amoureuse et qui aurait poussé la jeune fille à faire venir ses amis parisiens dans le Pas-de-Calais pour en découdre avec les Nordistes. La Boulonnaise doit être interrogée par les enquêteurs.