Les chasseurs de Bouloire renoncent à leur tournoi de boules. Le dernier en date a fini en bataille rangée, avec coups et lancers de boules de pétanque, en raison d'un désaccord sur le règlement intérieur.

Bouloire, France

Le dernier concours de boules des chasseurs de Bouloire a tourné au vinaigre et s'est terminé en bataille à coups de boules de pétanque. Le 8 mai dernier, près de 200 boulistes, soit environ 70 équipes, se sont donnés rendez-vous pour participer au traditionnel tournoi amical de cette association, dont les recettes permettent la réinsertion de petits gibiers dans les forêts environnantes. Un rendez-vous qui se déroule depuis une dizaine d'années, sans qu'aucun incident majeur ne soit à déplorer.

Au cœur de la dispute, un désaccord sur le réglement

Parmi les joueurs ce jour-là, une vingtaine de nouveaux qui contestent le règlement intérieur de la compétition. "Ils ne respectaient pas les consignes de jeu, explique Régis Pasquier, le président des chasseurs. _Par exemple, une personne joue avec deux boules, alors qu'elle devrait en avoir trois_. Elle reprenait sa boule la plus mal placée pour jouer la troisième, là déjà cela commençait à partir en vrille."

Les chasseurs prennent sur eux, permettent aux récalcitrants de continuer à jouer. Mais les embrouilles repartent de plus belle. Le ton monte et la situation dégénère. "Cela a démarré à coups de poings, puis après _les femmes du groupe s'en sont mêlées et elles ont lancé des boules sur les gens_. C'est là que l'on a eu beaucoup d'inquiétude, une boule en pleine tête, je ne veux pas répondre des dégâts que cela pourrait faire", poursuit l'organisateur.

Un blessé évacué à l'hôpital

Un joueur est blessé au crâne pendant l'affrontement. Les boulistes appellent pompiers et gendarmerie, mais à l'arrivée des secours, les "perturbateurs", comme Régis Pasquier les surnomme, sont déjà loin. La victime est emmenée à l'hôpital, d'où elle sortira en fin de journée avec plusieurs points de suture. Une enquête de gendarmerie a été ouverte, assurent les chasseurs, mais les auteurs n'ont pour l'instant pas été rattrapés par la justice.

"On a un super terrain de boules, on pourra plus l'utiliser, c'est quand même dommage pour la commune", déplore Régis Pasquier © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Autant de violence pour un simple tournoi de boules, c'est du jamais vu, pour Régis Pasquier. "C'est la première fois qu'une situation comme cela arrive", assure le chasseur, toujours sous le choc. "On a déjà eu des petits désaccords, mais là c'est un groupe qui nous est arrivé d'ailleurs, que nous n'avions jamais vu et qui a semé la zizanie."

Pour l'instant, hors de question de reprendre les tournois

C'est donc la boule au ventre que les organisateurs ont décidé d'annuler le prochain tournoi, prévu ce samedi 23 juin. "Nous ne sommes plus prêts à organiser des concours et retrouver une personne blessée, voir pire. Nous ne sommes pas là pour cela, on est là pour passer de bonnes journées, pour passer des moments amicaux." La rencontre suivante, qui se déroule généralement en août, est elle aussi en suspens, dans l'espoir de trouver une solution.