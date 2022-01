Un homme de 36 ans a été jugé ce lundi au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoir mis le feu à cinq lieux de culte entre octobre et novembre dernier. Il est condamné à trois ans et demi d'emprisonnement avec maintien en détention.

Boulonnais : trois ans et demi de prison pour l'incendiaire des églises

Le coupable a été condamné à trois ans et demi de prison avec maintien en détention.

Un boulonnais a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement avec maintien en détention ce lundi au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Il ne revendique aucune motivation politique mais un mal-être qui date de l'enfance. Déjà condamné pour des faits similaires, il sortait de prison le 21 octobre dernier. Il a recommencé dès le lendemain.

Un incendiaire récidiviste

Déjà connu des services de police, il a été jugé le 5 juin 2019 pour des incendies de lieux de cultes. Ce boulonnais est également connu pour des affaires de vol avec au total 25 inscriptions au casier judicaire.

Ce lundi il a été reconnu coupable de cinq incendies entre octobre et décembre dernier : celui de l'église Saint-Vincent de Paul le 22 octobre à Boulogne-sur-Mer, celui de l'église Saint-Nicolas à Boulogne-sur-Mer dans la nuit du 4 au 5 novembre, celui de l'église Saint-François de Sales à Boulogne-sur-Mer le 14 novembre mais aussi celui de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul au Portel et son presbytère dans la nuit du 25 au 26 novembre. Personne n'a été victime de ses départs de feu.

Mais dans la nuit du 4 au 5 novembre, ce sont des résidents d'un ehpad à proximité de l'église Saint-Nicolas à Boulogne-sur-Mer qui donnent l'alerte. Ils sont intoxiqués à cause d'une fumée. Les secours se sont aperçus qu'elle provenait de la sacristie où une poubelle y était enflammée avec des papiers. Des livres et des clés ont été brûlés, les armoires fouillées et 900 euros ont été dérobés dans un coffre.

Des viols pendant deux ans

Le coupable aurait eu une enfance difficile entrainant des troubles psychologiques importants. Maître Lannoy, en charge de sa défense, explique qu'il a été violé de ses 5 ans et demi à ses 7 ans et demi dans sa famille d'accueil à Wimereux. C'est le mari de son assistante maternelle, un ancien gendarme, qui aurait commis ces viols, il n'a aucun lien avec l'Eglise. Mais le prévenu aurait associé ces actes à l'Eglise, "il ne raisonne pas comme nous, prévient l'avocate. Il a un trouble grave de la personnalité.

Il s'en est pris aux vêtements des prêtres et des enfants de chœur

"Voyant dans les médias des procès de prêtres ayant commis des agressions sexuelles sur mineurs, il a fait l'amalgame, précise Maître Lannoy. Il s'en est pris aux églises et plus précisément aux vêtement des prêtres et ceux des enfants de chœur qu'il brûlait."

Le coupable devra avoir un suivi socio-judiciaire de trois ans avec obligation de soins psychologiques et psychiatriques. L’audience concernant les dommages et intérêts est renvoyée le 17 juin. En attendant, il doit verser 5 € à l’association paroissiale d'Arras et à ses représentants.

Le procès initialement prévu le 17 janvier a été reporté au 31 janvier car l'expertise psychiatrique n'avait pas encore été adressée au tribunal.