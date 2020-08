Bourberain : l'émotion après l'incendie d'une grande production agricole

Dans les rues de Bourberain, c'est l'incompréhension totale. Des riverains s'approchent pour observer l'ampleur des dégâts. Dix heures après le début de l'incendie, de grandes flammes rougeoyantes crépitent encore dans ce qui reste des hangars de l'exploitation agricole P.I.A. Les deux hangars de l'exploitation agricole sont en grande partie broyés. Des tonnes de paille sont encore en feu, sans compter les tracteurs et autres engins agricoles perdus dans les flammes. La tristesse domine, en particulier chez les voisins de la production agricole ravagée.

On ressent de l'impuissance et de l'émotion, parce qu'on a l'impression d'avoir fait tout ce travail pour rien

Le feu commence aux premières heures du mercredi 11 août, à 1h09. Parmi les témoins, Alexis Raffiot. Son exploitation agricole est située derrière les lieux de l'incendie. Il est saisi par la peur. Le drame en cours éveille en lui de mauvais souvenirs. Ses granges ont aussi été victimes d'un incendie, il y a peu de temps. "C'était de nuit, il y a trois ans, exactement dans des conditions similaires : on a pu sauver tous nos engins, mais les bâtiments ont été détruits", se rappelle l'agriculteur. Cette fois, face à la puissance du feu, il a dû écarter au plus vite ses tracteurs et autres engins entreposés dans les hangars. Alexis a assisté à ce drame. Il n'a pu que regarder les flammes consumer les bâtiments en face de lui : "On ressent de l'impuissance et de l'émotion, parce qu'on a l'impression d'avoir fait tout ce travail pour rien".

Plusieurs véhicules des pompiers sont encore sur place, une dizaine d'heures après le début de l'incendie © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

La reconstruction dès que possible

Quelques rues plus loin, dans le village, même sidération. Le choc persiste, d'autant que P.I.A s'est implantée ici il y a assez longtemps. "C'est une exploitation qui est installée dans le village depuis à peu près deux à trois générations, soit environ 40 ans", explique Cyril Bellant, le maire. La commune envisage le moment venu d'aider à la reconstruction. Pour le maire, "il est certain que la commune épaulera les victimes, mais on ne sait pas encore sous quelle forme, et quand".

En attendant, les causes de l'incendie ne sont pas connues à ce jour. Une enquête a été ouverte par le Procureur de la République de Dijon.