Accident de Bourbourg : la conductrice de la voiture tombée dans le canal de l'Aa est décédée

C'est un accident tragique aux circonstances encore floues. Mardi 18 janvier, une voiture avec trois jeunes à son bord est tombée sans raison apparente dans le canal de l'Aa à Bourbourg (Nord). La conductrice, originaire de Dunkerque et âgée de 19 ans, est décédée cette nuit au CHU de Lille, où elle avait été transférée dans un état grave.

Le bilan de cet accident s'alourdit donc à deux morts. Mercredi, l'une des deux passagères, aussi âgée de 19 ans, succombait à ses blessures. Le troisième passager, un jeune homme de 20 ans, avait lui réussi à s'extraire de la voiture, avec seulement quelques blessures légères.

Un accident inexpliqué

L'enquête menée par la compagnie de gendarmerie de Dunkerque se poursuit, mais il n'y a pas à ce stade de cause évidente. L'alcool ou les stupéfiants ne sont pas en cause, la voiture a été repêchée en bon état et la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident ne présentait pas de danger particulier.