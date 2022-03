Ce samedi 5 mars et ce dimanche 6 mars, un groupe de jeunes est venu à deux reprises dans l'enceinte de l'école Jean-Michel Billaut. La totalité de l'établissement est dégradée. Une cinquantaine de personnes sont venues sur place ce lundi pour aider à nettoyer.

Bourbourg : une école primaire entièrement saccagée, deux garçons âgés de 12 et 13 ans interpellés

Pas d'école ce lundi pour une centaine d'élèves à Bourbourg. Le personnel de l'école jean-Michel-Billaut et des volontaires sont à pied d'oeuvre depuis ce matin pour nettoyer l'établissement. Les salles de classe, la cantine, les couloirs et le matériel informatique sont "massacrés". Deux élèves d'un collège de Bourbourg, âgés de 12 et 13 ans, ont été placés en garde à vue dimanche.

Un traumatisme

Les dégâts sont énormes, "il y a de la peinture partout, des mots grossiers sur les tableaux, les affaires des enfants sont retournées, les ordinateurs fracassés et recouverts de vinaigre, raconte Eric Gens, le maire. Les écrans sont rayés ou cassés. Ils ont fracturé toute la vaisselle, inondé l'école maternelle et le réfectoire, il y avait 3 cm d'eau."

Les déclarations auprès des assurances sont en cours, "il y en a pour des milliers d'euros. La moitié des ordinateurs est inutilisable, déplore Eric Gens. C'est traumatisant. Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne comprends pas."

Les effets personnels des enfants ont été notamment saccagés.

D'autres jeunes recherchés

Ces actes de vandalisme seraient le fait d'un groupe de très jeunes. Ils sont venus dans l'établissement samedi et dimanche pendant la journée. Les principaux suspects se sont pris en vidéo lorsqu'ils dégradaient l'établissement et ces images sont tombées dans les mains des gendarmes. Mais ce qui a d'abord alerté les forces de l'ordre ce sont des lumières allumées au sein de l'école.

Ce lundi, deux jeunes de 12 et 13 ans sont encore en garde-à-vue. L'un d'entre eux, aujourd'hui élève dans un collège à Bourbourg, aurait été scolarisé à l'école primaire Jean-Michel-Billaut. Ils n'auraient pas agi seuls, la gendarmerie recherchent d'autres jeunes qui auraient participé au saccage de l'école.

Un élan de solidarité

Face à l'ampleur des dégâts, l'école a dû fermer ce lundi. La mairie a lancé un appel à la solidarité pour nettoyer l'établissement. Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées ce lundi. "Grâce à ça, on est en train de remettre l'école en ordre plus vite que prévu, elle pourra probablement rouvrir demain", rapporte soulagé Eric Gens.

La ville de Bourbourg a lancé un appel à la solidarité ce lundi matin.

Un temps d'échange sera prévu demain matin entre enseignants et élèves pour revenir sur les événements du week-end.