Bourg-de-Péage handball : deux anciens membres du club avouent avoir détourné 60 000 euros

Ils ont volé plus de 60 mille euros dans les caisses du club de handball de Bourg-de-Péage : deux anciens du club ont été placés en garde à vue hier, ils ont avoué les faits. Il s'agit d**'un ancien manager du Bourg-de-Péage Handball, âgé de 31 ans, et une ancienne secrétaire de 38 ans**. Vingt-sept mille euros détournés pour l'un, trente-quatre mille pour l'autre, directement transférés dans les caisses du club et de l'association vers leur compte personnel.

ⓘ Publicité

Les deux suspects ont été laissés libres après la garde à vue, l'enquête se poursuit, c'est une investigation au long cours qui a commencé en 2021. À l'époque, c'est Nathalie Nieson, la maire de Bourg-de-Péage qui est alertée de certaines malversations, elle a fait un signalement au procureur qui a ouvert une enquête.

C'est un hasard, l'association devrait être mise en liquidation assez vite. Le résultat de nombreuses années de mauvaises gestion, ces détournements n'ont pas coulé le club mais ils ont contribué à creuser la dette