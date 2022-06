Bourg-de-Péage : la voie rapide Valence-Romans coupée dans les deux sens

La voie rapide entre Romans-sur-Isère et Valence est coupée depuis 5 heures ce jeudi matin dans les deux sens après une collision entre deux poids lourds au niveau de la sortie Bourg-de-Péage. Un des camions s'est couché sur les voies. Les chauffeurs ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Romans-sur-Isère, tout comme une conductrice, victime d'un choc sur son parebrise. 25 pompiers sont mobilisés. La coupure de la voie rapide risque de durer un certain temps, car il faut relever et dégager les poids lourds.