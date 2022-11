Bourg-de-Péage : une enfant et une femme enceinte gravement blessées dans un accident de la route

À 11h00 ce samedi 5 novembre, une collision entre trois voitures a fait huit blessés dont deux graves sur la D538 à Bourg-de-Péage. Il s'agit d'une femme de 33 ans, enceinte de 9 mois et d'une petite-fille de 7 ans. Elles ont été transportées à l'hôpital de Valence. Parmi les six autres victimes, quatre sont des enfants de 3 à 10 ans, ainsi que deux adultes d'une trentaine d'années. Toutes ont été prises en charge par le centre hospitalier de Romans. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Trente pompiers ont été mobilisés.