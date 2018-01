Bourg-lès-Valence, France

Mercredi matin, cet homme de 71 ans sort de son domicile du quartier des Chirouzes pour aller comme chaque jour acheter le pain. Mais les heures passent et il ne rentre pas. Sa femme découvre alors qu'il a posé son blouson, son porte-feuille et son téléphone sur la boite aux lettres. A l'intérieur de la boite, il a laissé un courrier d'adieu.

Les policiers n'ont aucun moyen de le localiser. Ils lancent donc un appel à témoins. Loïc Hamon mesure environ 1m70, il est mince et porte des lunettes de vue. Mercredi matin, il était vêtu d'un pull gris foncé, un pantalon gris et de baskets grises et bleues avec des semelles blanches.

Si vous pensez l'avoir aperçu, il faut contacter le commissariat de Valence au 04 75 82 22 22.