Bourg-lès-Valence : en plein couvre-feu deux hommes sont interpellés pour violences volontaires

Deux hommes âgés de 38 et 48 ans sont jugés en comparution immédiate ce mercredi pour avoir agressé un homme de 50 ans à son domicile dans la nuit de lundi à mardi à Bourg-lès-Valence alors que des mesures de couvre-feu étaient entrer en vigueur sur la commune.

En plein couvre-feu et en état d'ivresse, ils vont agresser un homme à coups de couteaux. Dans la nuit de lundi à mardi, la police est alertée par un voisin de la victime qui est en train de se faire agresser par deux hommes dans son appartement rue de Sully. Les deux agresseurs âgés de 38 et 48 ans sont rapidement interpellés. Ils se seraient rendus chez la victime, un homme de 50 ans, pour une dette liée peut-être à un trafic de drogue. Les deux hommes, en état d'ivresse, ont frappé la victime à coups de couteaux et de lampe torche. L'homme de 50 ans, blessé, a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger, il s'est vu délivrer un arrêt de travail pour neuf jours. Les deux agresseurs doivent être jugés en comparution immédiate ce mercredi à Valence.