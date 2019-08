Bourg-lès-Valence : son gymkana sur un scooter volé le conduit au tribunal

Un jeune valentinois de 19 ans a été condamné ce jeudi, après une course folle en scooter à Bourg-lès valence. Mercredi matin, sans casque, sur un engin volé il a pris tous les risque pour échapper à la police. Mais il est tombé et s'est retrouvé au tribunal.

Bourg-lès-Valence, France

Ce valentinois de 19 ans roule, sans permis sans plaque d'immatriculation sur un scooter volé dont il n'a pas les clés. Pour parfaire le tout, il n'a pas de casque et dissimule sont visage sous un cache-nez et une capuche. Plusieurs infractions, et surtout le parfait attirail des amateurs de rodéos-motorisés. Deux motards de la police tentent donc de l’arrêter lorsqu'ils l’aperçoivent mercredi matin dans les rues de Bourg-les-Valence.

Folle prise de risque

Mais le garçon tente tout pour leur échapper et se lance dans une course folle. Il roule en sens interdit, déboîte au moment où une voiture arrive en face, manque de renverser un piéton et pour finir met un grand coup de guidon lorsqu'un policier arrive à sa hauteur. C'est ce geste qui le fait chuter et permet son interpellation.

Une peine de Travail d’intérêt général

Le jeune homme a été jugé dès ce jeudi après-midi au tribunal de Valence. Il a tenté d'expliquer que le scooter appartenait à l'un de ses amis, mais qu'il n'a pas résisté au plaisir de l'essayer. Il a été condamné pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Le tribunal lui inflige 140 heures de travail d’intérêt général qui se transformeront en 8 mois de prison s'il n'effectue pas ces heures.