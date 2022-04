Bourg-lès-Valence : trois individus frappent trois jeunes et volent leurs deux-roues

Il est un peu plus de 15 heures ce samedi 16 avril, lorsque trois jeunes de 16, 17 et 18 ans se réunissent. Ils sont sur leurs deux-roues dans le quartier des Combeaux à Bourg-lès-Valence. Deux des trois garçons sont sur un scooter, l'autre est installé sur sa motocross. Quelques minutes plus tard, trois autres individus cagoulés surgissent et violentent les jeunes. Un des deux mineurs est frappé à coups de pied. Ce dernier perd connaissance.

Les trois individus cagoulés prennent la fuite avec le scooter et la motocross de la victime. Les policiers sont avertis et aidés grâce aux informations de l'une des victimes. Le majeur a reconnu les yeux de l'un des trois voleurs. Les agents le retrouvent avec la motocross de la victime et l'interpellent dans la foulée, toujours dans le quartier des Combeaux. Il a été placé en garde à vue. Les deux autres individus sont toujours en fuite.

Une enquête a été ouverte.