Bourg-lès-Valence : un deuxième bus Citéa caillassé place de l'égalité, une déviation mise en place

Vers 18h30, ce vendredi soir, un bus Citéa de la ligne C5 a été la cible de projectiles place de l'Egalité à Bourg-lès-Valence. Deux vitres se sont brisées sans faire de blessés. Mais les chauffeurs "dépités" arrêtent de desservir le secteur jusqu'à l'arrêt Jean Bart.

Une déviation mise en place dès ce vendredi soir

Depuis 18h30, ce vendredi soir, les arrêts de la ligne C5 entre place de l'égalité et l'arrêt Jean Bart ne sont plus desservis. Une déviation est mise en place jusqu'à dimanche soir inclu.

La ligne C5 reste normalement desservie jusqu'à 16 heures samedi et dimanche. Passé 16 heures, le bus partira du pôle bus puis passera par la rue Turin et la rue Jean Jaurès au lieu de passer par la préfecture et la côte Saint-Pierre.

"On est jamais montés aussi haut dans la violence"

"On était déjà dépités mais là on est jamais montés aussi haut dans la violence", raconte Djamel Khaled, délégué CFDT des chauffeurs de bus Citéa. Ce syndicaliste confie que les chauffeurs se sentent "dépassés par les événements" et notamment parce que "la nuit tombe plus tôt alors l'inquiètude s'installe maintenant."