Bourg-lès-Valence : un homme attaqué par deux pitbulls

Un homme de 51 ans, qui promenait son chien ce dimanche matin allée du Tabagnon à Bourg-lès-Valence s'est fait attaquer par deux pitbulls errants. Il a été blessé aux bras et aux mains. Les deux molosses ont ensuite été rapidement attrapés et emmenés par la fourrière municipale.

Vers 7 heures du matin ce dimanche, un homme de 51 ans a été attaqué par deux pitbulls, à Bourg-lès-Valence. Il promenait son propre chien autour de son domicile, allée du Tabagnon. C'est d'abord à son animal que s'en sont pris les deux molosses, puis à lui-même lorsqu'il a essayé de le défendre. Un voisin a entendu ses cris et est intervenu pour l'aider. Ils ont finalement réussi à éloigner les chiens. L'homme a été blessé aux bras et aux mains, et a été conduit à l'hôpital. Les deux pitbulls ont été rapidement récupérés par la fourrière municipale. La police ignore encore à qui ils appartiennent.