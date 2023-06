Bourg-Saint-Andéol : 8 mois de prison avec sursis pour avoir incendié une antenne TDF

L'affaire date du 24 août 2019. Les pompiers sont appelés dans la nuit vers une heure et demi du matin suite à l'incendie de l'antenne relai TDF de Bourg-Saint-Andéol située en hauteur sur le plateau du Laoul. Grâce à l'analyse des téléphones portables, 9 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une information judiciaire et mises en examen pour destruction de biens appartenant à autrui et une pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui. Tous ont rapidement reconnu leur participation à une réunion le 23 août à Bollène chez celle qui avait élaboré cette action.

Le prévenu poursuivi pour complicité ont été condamné à 4 mois de prison avec sursis.

Tous doivent verser la somme globale de 169 000 € de dommages et intérêts à TDF.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient été privées de réseau téléphonique portable ainsi que de télévision.

Marquer les esprits avant le G20

L'instigatrice de cette action avait expliqué qu'elle voulait marquer les esprits alors que s'ouvrait à Biarritz ce 24 août 2019 une réunion du G20. La cible avait été décidée parce que facile d'accès : l'antenne relai de Bourg-Saint-Andéol se trouve au bord de la départementale.