Bourg-Saint-Andéol : il y aura bien une ouverture de classe à l'école sud

Il y aura finalement bien une classe supplémentaire, en septembre prochain, à l'école élémentaire sud de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. L'inspection académique a tranché malgré l'opposition du maire de la commune. Le syndicat enseignant SNUipp-FSU s'en félicite.

L'école sud de Bourg-Saint-Andéol comptera bien une classe de plus à la prochaine rentrée, en septembre. Après deux mois d'incertitude, l'inspecteur d'académie a tranché.

Une victoire pour le syndicat SNUipp-FSU

Dans cette affaire, le syndicat enseignant SNUIPP-FSU gagne le bras de fer contre le maire de Bourg-Saint-Andéol. En février dernier, lors du dernier comité départemental d'éducation nationale, l'inspection académique s'était prononcée pour l'ouverture deux deux classes supplémentaires sur le commune, une à l'école élémentaire sud et une à l'école élémentaire centre, car les effectifs vont augmenter.

Le maire de la commune, Jean-Marc Serre s'y était opposé, expliquant qu'il manquait de la place et qu'il faudrait réaliser des travaux. Le maire proposait plutôt de "déplacer une quarantaine d'élèves qui n'habitent par la commune vers l'école nord".

"C'est un pur scandale, on a jamais vu ça, d'habitude les maires se battent pour obtenir des ouvertures de classes dans leur commune" avait alors expliqué André Hazebroucq, le secrétaire départemental adjoint du SNUipp-FSU en Ardèche.

"C'était du jamais vu, un maire qui refuse des ouvertures de classes !"

L'inspection académique a finalement décidé de bien ouvrir cette classe à l'école sud. "On ne souhaite pas déplacer des élèves en cours de leur scolarité" explique l'inspecteur d'académie. "C'est une victoire pour nous et surtout pour les enfants et les enseignants" insiste André Hazebroucq. "Enseigner à 23 enfants par classe c'est beaucoup mieux qu'à 28 !"

"C'est une victoire pour les élèves et les enseignants !"

Une ouverture de classe en discussion à l'école centre

Une seconde classe pourrait être ouverte à Bourg-Saint-Andéol. L'inspecteur d'académie se rend, ce jeudi après-midi, sur la commune pour rencontrer les enseignants ainsi que le SNUipp-FSU afin de discuter de cette éventualité.

La décision devrait être prise en juin prochain, concernant l'école centre.