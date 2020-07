Bourg-Saint-Andéol : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver une quadragénaire

La gendarmerie de l'Ardèche lance un appel à témoins après la disparition de Laurence Terrasse, 46 ans. La quadragénaire est portée disparue depuis jeudi 9 juillet. Cet après-midi là, elle s'est disputée avec son mari avant de partir de son domicile à Bourg-Saint-Andéol, vers 15h. Elle n'a pas donné de nouvelles depuis.

Au moment de sa disparition, elle était habillée d'un-shirt noir à manches courtes, d'un jean bleu foncé et de baskets noires. Laurence Terrasse mesure 1,70 m, est de corpulence normale et a des cheveux longs, noirs et raides.

Un hélicoptère survole la zone

Ce samedi midi, un hélicoptère de la gendarmerie de Bron survole le secteur de Bourg-Saint-Andéol à sa recherche. Plusieurs patrouilles de gendarmerie sont aussi sur place.

Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider les gendarmes dans leur recherche, contactez la brigade de Bourg-Saint-Andéol au 04 75 54 50 18.