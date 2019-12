Bourges : 10.000 euros d'amende pour un agriculteur accusé d'avoir traité au mépris des règles

Bourges, France

Des enfants se trouvaient sur ce terrain de sport, mais l'agriculteur affirme ne pas les avoir vus. Surtout, un arrête préfectoral interdisait toute pulvérisation de pesticides à cet endroit ; ce que le prévenu, pour sa défense, affirmait ignorer. Le tribunal correctionnel de Bourges est même allé plus loin que les réquisitions du procureur qui avait demandé une simple amende avec sursis. Pour Nature 18, cette amende ferme pourrait effectivement inciter certains agriculteurs à être plus vertueux : " _C'est plus qu'un coup de semonce_, affirme Jean-Pierre Thyrion, administrateur de Nature 18. On notifie à la profession qu'au moins, désormais, il faut faire attention. D'ailleurs, au niveau associatif, il faudra qu'à l'avenir, on s'engage davantage pour devenir partie civile afin de pousser ce genre d'affaires. En effet, ce n'est pas facile pour les victimes, souvent dans des villages de signaler ce genre de comportement. C'est toujours délicat. D'ailleurs, aucun parent d'enfant n'est présent dans ce dossier. Il ne faut pas non plus que cela engendre des débordements. Je ferai le parallèle avec les plaintes contre les coqs qui chantent tôt le matin à la plus grande fureur des voisins qui saisissent la justice. Il ne faut pas en arriver là, mais l'activité agricole doit se faire dans le respect des règles. Et c'est très bien que le tribunal le rappelle."