Bourges : qui a tué Hyana, 7 ans ?

Le compagnon de sa mère comparait pour torture ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et sa mère pour complicité d'actes de torture. Des chefs passibles de réclusion à perpétuité. Trois autres personnes de la famille sont poursuivis pour non assistance à personne en danger. L'une des accusées, la soeur du principal accusé, poursuivie pour non assistance à personne en danger, a été évacuée en ambulance en fin d'après-midi. Elle est enceinte de 5 mois. La cour statuera ce mardi matin sur la poursuite ou non du procès en fonction de son état de santé.

L'entrée de la cour d'assises à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une première journée consacrée à la personnalité des deux principaux accusés pour mieux comprendre l'enchaînement des faits. Dans un premier temps, l'instruction avait conclu concernant la mère de l'enfant à de simples poursuites pour non dénonciation et omission de porter secours. Le procureur et l'association " La voix de l'enfant", s'étaient battus pour obtenir une requalification des poursuites en complicité de torture : " Je pense que la jeune mère a facilité ces faits " estime Me Diane Massenet, partie civile pour la Voix de l'Enfant. " Et ceci en mettant à la disposition de Hamsa Boussalmi sa petite Hyana. Elle savait ce qu'elle faisait. Et de surcroît, lorsque sa fille a été dans un état grave, elle a refusé qu'on appelle les secours et cela à plusieurs reprises. Elle a déposé sa fille sous une fausse identité à l'hôpital et s'est enfuie avec Hamza Boussalmi. C'est donc très clair : entre sa fille qui était torturée et Hamsa Boussalmi, elle a choisi Hamsa Boussalmi." Aujourd'hui, le couple est séparé et son ex conjoint va chercher à lui faire porter une partie des faits : " Mr Boussalmi reconnaît certaines choses " explique son avocat, Me Georges Parastatis. " Mais il dit, attention, je n'ai pas tout commis. La violence sur ces enfants existait bien avant l'arrivée de Mr Boussalmi dans ce foyer. Il n'y a pas un méchant loups et de gentils agneaux qui n'on rien commis. Non ce n'est pas si simple. Je suis très interrogatif sur la capacité de mensonge notamment de la mère. "

Seul Hamsa Boussalmi est encore emprisonné © Radio France - Michel Benoit

La jeune femme qui avait eu sa fille à 15 ans seulement, a déjà été mise en difficulté par l'avocat général, prise en flagrant délit de mensonge. Des mensonges mineurs pour son avocate Me Debord-Guy : " Quand elle ment, c'est comme une enfant. Et c'est depuis trois semaines, parce qu'elle est en panique. Une cour d'assises est pour elle un milieu extrêmement hostile. Que ce soit du côté des parties civiles, du côté du Parquet, du côté des co-accusés qui sont tous de sa belle-famille. Et bien, elle a paniqué. Pour autant pour toutes les choses importantes, elle n'a jamais menti." Une jeune femme qui aurait été, selon son avocate, sous l'emprise de son compagnon : la cour d'assises appréciera.