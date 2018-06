Bourges, France

Dans son réquisitoire, l'avocat général a dépeint un homme à deux faces : "l'une lumineuse (bon père de famille, médecin dévoué à sa patientèle) et l'autre occulte, donnant la nausée." Celle d'un homme perverti, usant tout simplement de son pouvoir pour satisfaire des besoins qu'il n'assouvissait plus dans son couple.

Une accusation qui repose sur les expertises médicales contenues dans le dossier et le témoignage d'un expert en gynécologie, le professeur Nisand, entendu à l'audience, qui n'a eu de cesse de remettre en cause les gestes du docteur Dassas à l'égard de certaines de ses patientes.

Pas de quoi abattre la défense. Me Natali s'appuyant lui sur les recommandations du collège national de médecine, en contradiction avec les propos du professeur Nisand. "Oui, on peut pratiquer un toucher vaginal sur une fille vierge, ou pour localiser les ovaires", a voulu démontrer l'avocat. "Mon client à failli lorsqu'il a filmé, mais il n'a pas violé ! Si les postions pratiquées n'étaient pas les bonnes bonnes, cela relève plus de la faute professionnelle que de la cour d'assises." L'avocat général a également demandé une interdiction de séjour du docteur Dassas de 7 ans dans le Cher, et une interdiction d'exercer la médecine (symbolique puisque le docteur Dassas est en retraite désormais.)