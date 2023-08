Bourges : 18 magistrats et 13 greffiers supplémentaires annoncés pour la Cour d'Appel

De nouveaux magistrats et greffiers qui devraient apporter une petite bouffée d'oxygène dans ces services aux sous-effectifs chroniques

Ce sont des recrutements qui devraient permettre aux tribunaux berrichons de souffler un peu plus. Le gouvernement annonce 18 magistrats et 13 greffiers supplémentaires sur le ressort de la Cour d'appel de Bourges d'ici 2027. Une annonce dans le cadre de son plan de recrutement massif pour la Justice, déjà dévoilé, mais pas détaillé jusqu'ici. La Cour d'appel de Bourges recouvre trois départements : le Cher, l'Indre, et la Nièvre.

Des renforts bienvenus

Dans l'Indre et le Cher, ces effectifs supplémentaires sont très attendus, car le personnel est en sous-effectif dans les tribunaux. À Châteauroux, ce manque de magistrats au parquet a des conséquences très concrètes depuis quelques mois : des audiences correctionnelles sont renvoyées, ainsi que des audiences à l'application des peines.