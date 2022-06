Bourges : 18 mois ferme pour des voleurs de cuivre

Ces trois cousins de la communauté des gens du voyage avaient été interpellés en début de semaine par les gendarmes de Saint-Amand-Montrond, suite à des vols de cuivre survenus sur des réverbères dans trois communes du Cher : à Rians, Plainpied-Givaudins et Neuilly en Dun. C'était entre le 17 et le 20 décembre dernier. Les réparations s'élèvent à près de 50.000 euros. Près de 1.500 mètres de cuivre dérobés, soit près de deux tonnes, à dix euros le kilo, cela rapporte gros. On ne sait toujours pas comment le cuivre a été écoulé ; les prévenus évoquent de mystérieux Albanais pour noyer le poisson peut-être. Les trois cousins refusent de se dénoncer mutuellement mais les gendarmes disposent d'une preuve irréfutable : de l'ADN de certains d'entre eux, retrouvé sur place. Certains portables aussi ont parlé : ils ont borné dans le secteur immédiat des vols. Difficile de savoir qui a fait exactement quoi. Une brèche dans laquelle s'est engouffrée la défense estimant qu'il ne fallait pas stigmatiser ces trois hommes par ailleurs déjà connus de la justice même si les condamnations pour vols et même extorsion remontent à près de 10 ans. Le tribunal n'a donc pas voulu différencier les peines. Tous vont dormir à la prison de Bourges... loin de leurs enfants : c'est pourtant, ont affirmé certains, pour leur offrir un beau noël qu'ils avaient décidé de dérober ces câbles. Tous se sont dits prêts à rembourser les dégâts pris en charge par le syndicat de l'énergie du Cher.

