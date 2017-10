Bourges : 27 policiers, gendarmes et pompiers blessés cette année dans le Cher

27 fonctionnaires des forces de sécurité mis à l'honneur à la préfecture du Cher (dans le cadre de la semaine de la sécurité intérieure). 27 policiers, gendarmes et pompiers blessés cette année dans l'exercice de leurs fonctions.

Le plus souvent, il s'agit de blessures légères liées à des contrôles ou des interpellations agitées, mais tous le disent : le respect de l'uniforme tend à disparaitre notamment auprès des jeunes générations. Un contrôle peut dégénérer à tout moment, les refus d'obtempérer sont de plus en plus nombreux, explique ce gendarme de St-Amand-Montrond : " Les adolescents n'ont pas peur de nous dire non quand on leur demande leurs papiers, même chose pour de nombreux automobilistes qui vont essayer de se soustraire à un contrôle routier parce qu'ils roulent sans assurance ou sans permis."

Catherine Ferrier, préfète du Cher, félicite deux policiers, blessés en service. © Radio France - Michel Benoit

Dernière illustration en date, sur la course cycliste Paris Bourges, un conducteur qui veut passer à tout prix alors que la circulation est interdite. Il renverse un signaleur de 73 ans, puis l'adjudant chef Réau, responsable de la brigade d'Henrichemont : "Je voulais l'interpeller pour mise en danger de la vie d'autrui. Il aurait pu renverser des enfants, c'était l'heure de la sortie des classes. Il m'a regardé et a fait le choix délibéré de me percuter pour tenter de s'enfuir. Ca s'est terminé par un roulé-boulé et des contusions pour moi. Ca me laisse un sentiment de colère, d'autant que je ne sais même pas pourquoi il voulait passer à tout prix. En plus, c'était un conducteur comem vous et moi, parfaitement inséré." L'homme comparaitra bientôt à Bourges et fournira peut-être quelques explications. L'adjudant-Chef Réau porte toujours une minerve, et marche encore avec une béquille. Il souffre de contusions au genou notamment. Conducteurs irascibles, sans permis, sans assurances qui veulent se soustraire aux contrôles. Cela arrive de plus en plus souvent, sans parler des violences liées à l'alcool qui compliquent les interpellations comme pour cette femme battue qu'ont dû secourir les gendarmes de St-Amand-Montrond : " Elle nous a dit que son concubin avait beaucoup bu et qu'il l'avait frappée au ventre alors qu'elle était enceinte. On a réussi à calmer les choses en attendant l'arrivée des pompiers. Mais tout à coup, l'homme s'est retranché dans la cuisine et il nous a menacés, il a pris un couteau et disait vouloir nous égorger. On a fini par le maitriser et il a cassé une vitre du fourgon !". Et c'est encore pire lorsque l'alcool laisse la place à la cocaïne : "Ils 'n'entendent plus rien, ils frappent et ne sentent plus rien quand on essaie de les interpeller" constate, fataliste ce policier, blessé à la main lors d'une telle intervention. "La violence est latente, l'uniforme ne dissuade plus, explique t-il et je ne vous parle pas des provocations dont on est constamment victimes. Quand on intervient, ils nous filment pour mettre tout ça sur internet en espérant une bavure ! C'était pas comme ça avant !".

Véhicule de pompiers. (Illustration) © Radio France - Manon Derdevet

Les plus meurtris dans le Cher, cette année, sont les pompiers. Au mois de mai, un pompier volontaire de 60 ans est mort dans l'accident de son fourgon pompe tonne à Ivoy le pré, alors qu'il se rendait sur un feu d'habitation. Ses collègues sont toujours très choqués aujourd'hui. Jean-Marc Soulat, pompier volontaire, responsable du centre de la Chapelle d'Angillon témoigne : " On est des pompiers mais avant tout des amis. Il y avait son fils dans le fourgon. Quatre mois après, c'est toujours aussi difficile. Il faut que je tienne, vis à vis de mes hommes, mais le coeur n'y est plus vraiment. Notre vocation c'est de sauver des vies et de secourir les autres. Quand c'est nous qui sommes victimes, ça fait vraiment bizarre et c'est très dur !". Sans parler des insultes ou parfois des coups que subissent parfois les pompiers de la part des victimes qu'ils viennent secourir. Souvent sur fond d'alcool et de détresse sociale.