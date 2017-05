Bourges : 6 mois de prison avec sursis requis contre un sympathisant du Front National

Un sympathisant du Front national devant le tribunal de Bourges cet après-midi. Cet homme de 21 ans, couvreur à Sancergues, est poursuivi pour avoir agressé un militant communiste en marge d'une manifestation anti-migrants organisée par le FN le 5 novembre dernier à Bourges

Des grosses chaussures noires, une longue barbe fournie, façon chanteur de ZZ Top, le prévenu arbore un look assez atypique. On devine sous sa chemise, des tatouages impressionnants dont certains remontent jusqu'à l'encolure. John Billot est assez avare en paroles à la barre : il reconnait avoir insulté ce jeune militant communiste mais en aucun cas lui avoir porté de coups. Ca, c'était ses copains. Des amis qu'il a toujours refusé de dénoncer. Il affirme tout au plus avoir bousculé la victime. Le jeune couvreur explique s'être laissé entrainé après avoir un peu bu dans un café. D'ailleurs explique t-il, c'était la première fois qu'il allait manifester avec le Front National. A la présidente qui lui demande si c'est normal de frapper ceux qui ne pensent pas comme lui, le prévenu reconnait que non, ce n'est pas un moyen de régler les choses. Il affirmera même regretter son comportement. L'homme n'a pas de casier judiciaire. C'est pourquoi, le procureur ne requiert que du sursis. Mais 6 mois, tout de même, car les faits sont graves. La victime réclame 2.000 euros de dommages et intérêts.

Une trentaine de personnes sont venues soutenir la victime, Abderrahman Aqlibous © Radio France - Michel Benoit

La tâche de la défense n'a pas été facile. L'avocat du prévenu plaide que son client mériterait la médaille de la bêtise. Il n'a surtout pas voulu placer le débat sur le plan politique. Pour lui, il ne s'agit que d'une affaire de violence simple qui ne mérite sûrement pas 6 mois de prison, même avec sursis. Il rappelle que son client n'est pas encarté au FN et qu'avec 900 euros par mois, puisque le prévenu a été licencié économique au mois de janvier, il lui sera difficile de sortir 2000 euros de sa poche pour indemniser sa victime. Me Lamoure, avocate de la victime fait évidemment une toute autre lecture du dossier : il s'agit selon elle, d'une ratonnade en bonne et dû forme. Une agression politique également. D'ailleurs une trentaine de personnes, des militants communistes, de la CGT, mais aussi des étudiants et des professeurs de l'INSA, étaient venus soutenir l'étudiant à l'audience. Abderrahman Aqlibous regrette que son agresseur ait cherché à minimiser son rôle devant le tribunal aujourd'hui. "Ses déclarations sont bien en de-ça de ce qu'il a expliqué devant les policiers durant l'enquête " La justice rendra son délibéré le 7 juin.