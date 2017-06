Bourges : 8 mois avec sursis pour avoir frappé un militant communiste

Le tribunal de Bourges plus sévère que les réquisitions du Procureur : il a condamné à 8 mois de prison avec sursis un sympathisant du Front National. Cet homme avait frappé un militant communiste de 20 ans, en marge d'une manifestation anti-migrants à Bourges, le 5 novembre dernier.

"Je ne ferai pas appel, j'assume mes actes". L'homme, la barbe longue et fournie, le crane rasé et tatoué ne louvoie pas. Il reste impassible malgré la fermeté de la décision du tribunal, 2 mois plus lourde que la réquisition du procureur, toujours assortie cependant du sursis. Il faut dire que ce couvreur de 22 ans au chômage n'a pas de casier judiciaire. Il assume seul, ayant refusé de dénoncer les autres personnes qui l'accompagnaient ce jour là. C'était la première fois qu'il manifestait avec le Front National et avait éclusé quelques bières avant de voir passer ce jeune militant communiste que le petit groupe avait pris à partie avant le de rosser. Trois au moins avaient porté des coups. Le militant communiste, responsable du mouvement des jeunes dans le Cher avait écopé d'une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours.

Abderrahman Aqlibous, la victime, quelques jours après son agression © Radio France - Michel Benoit

A l'audience, l'homme a tenté de minimiser les choses : il a suivi le mouvement, reconnait seulement avoir insulté, bousculé sa victime et affirmera regretter ses actes. Le plus difficile à assumer sera peut-être la sanction financière. 1.500 euros à verser à la victime, une somme quand on ne touche que 900 euros par mois d'indemnités chômage.