Bourges, France

Un investissement de 750.000 euros. Les anciens locaux, à l'enclos des Jacobins ne sont plus assez fonctionnels, d'autant que les effectifs de la police municipale de Bourges vont encore s'étoffer de onze agents d'ici l'année prochaine avec la création d'une brigade de soirée. Cette ancienne école n'offrira qu'une vingtaine de mètres carrés de plus, mais les locaux seront nettement plus pratiques. Et ça, ca change tout, explique Philippe Mercier, adjoint au maire chargé de la sécurité : " C'est du plain-pied en centre ville et ce sera beaucoup plus agréable pour les agents. Ils pourront rentrer facilement les véhicules dans la cour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les agents travailleront vraiment dans de meilleures conditions. Actuellement, les deux bâtiments qu'ils occupent ne communiquent même pas entre eux."

Le directeur de la police municipale et les élus (maire et adjoint à la sécurité) sont allés voir l'avancée des travaux pour les nouveaux locaux. © Radio France - Michel Benoit

Au siège actuel de la police municipale, les pièces sont trop petites à l'exemple du centre de supervision urbain, où les agents manquent de recul pour scruter les 109 caméras de voie publique disséminées dans les rues de Bourges. La nouvelle installation sera plus fonctionnelle promet Eric Pagenot, le chef de la police municipale de Bourges : "Même le chien de la brigade cynophile pourra prendre ses aises puisqu'on prévoit un chenil et il pourra se dégourdir les pattes entre deux interventions dans la journée. Actuellement, on est obligé de le laisser dans la voiture quand son maître passe à son bureau."

De l'ancienne école maternelle, il ne reste que l'ossature du bâtiment. Tout a été cassé, ou presque, à l'intérieur. © Radio France - Michel Benoit

Dans quelques mois, la police municipale de Bourges comptera 38 agents, des effectifs renforcés. Une promesse de campagne du maire, Pascal Blanc : " Bourges n'est pas une ville très compliquée sur le plan de la délinquance, mais le sentiment d'insécurité reste assez fort et je m'étais engagé à agir en renforçant notre police municipale. Il faut prendre en compte ce sentiment d'insécurité. C'est pour cela que nous créons aussi une brigade de soirée." Cette brigade entrera en service début 2019.