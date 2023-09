Bourges : de la prison avec sursis pour avoir abandonné son chien

La procureure a bien insisté. C'est attaché à un arbre avec une double longe que Niska a été retrouvé : l'idée était donc bien qu'il ne puisse pas s'échapper et qu'il meure... Cet american bully de six ans venait d'être confié par une femme à ce nouveau propriétaire comme en témoigne Michel Leboeuf, président de la SBPA de Marmagne, le refuge qui a pris en charge le chien : " Elle s'est dit, j'ai trois enfants, je vais en avoir un quatrième. Mon conjoint est parti et j'ai ce chien en plus. Comment je vais pouvoir faire ? Tout lui tombait sur la tête. Et donc elle a donné son chien au premier qui passait. Il l'a gardé une journée et il l'a attaché en pleine forêt à un arbre." L'homme a expliqué aux gendarmes qu'il avait attaché Niska pas très loin d'une ferme en espérant que ses aboiements attireraient l'attention. Il n'avait rapidement plus supporté le chien car il avait pleuré toute la nuit chez lui. Un prétexte pour Michel Leboeuf : " Niska n'a jamais pleuré une fois qu'on l'a récupéré au refuge. C'est des histoires. Vous savez, on essaie toujours de se trouver des excuses quand on fait mal ! C'est pour se donner bonne conscience. Certains considérent les animaux comme des objets. Quand ils en ont marre, ils les jettent."

Le prétoire à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une appréciation partagée par la procureure qui avait requis six mois de prison avec sursis, soit trois mois supplémentaire et une interdiction de détenir un animal. Le tribunal n'est pas allé jusque là. Aujourd'hui Niska vit heureux dans une famille d'adoption : " On est content. On a fait une belle adoption. Niska est très heureux. C'est une bête très gentille. Heureusement, des abandons de ce genre restent rares. On peut l'assimiler à un acte de cruauté. Vous imaginez : si personne ne l'avait vu ? Il serait mort attaché à son arbre. Le plus important pour éviter tous ces abandons, c'est d'identifier son animal. Ainsi, on peut remonter jusqu'à son propriétaire. Les autorités sont plus vigilantes aujourd'hui." Le propriétaire de Niska a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende. La SBPA de Marmagne, partie civile, s'est vu octroyer 368 euros de dédommagement. Le prévenu n'était même pas présent à l'audience.