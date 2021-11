Bourges : de la prison avec sursis pour le directeur de l'Angélus

L'Angélus, institution catholique hors contrat, accueillait 110 élèves de la primaire au baccalauréat et avait été fermée en juin 2017. Le tribunal, a requalifié les poursuites à l'encontre de l'abbé Spinoza. Cela qui explique cette peine inférieure aux réquisitions. L'abbé Spinoza était poursuivi pour violences habituelles sur mineurs, suivies d'incapacité supérieure à huit jours. Le tribunal a estimé que la preuve n'était pas suffisante. Qu'il y avait bien eu des violences sur de nombreux enfants, mais pas particulièrement caractérisées sur un ou plusieurs élèves spécifiques ; qu'elles n'étaient donc pas habituelles. C'était d'ailleurs le raisonnement tenu par Me Lamoure, avocate de la défense. Bref que le nombre de victimes, une quarantaine, ne suffisait pas à caractériser le délit. L'abbé est donc condamné pour de simples violences. Le tribunal a estimé que les privations, les punitions, les corrections parfois physiques étaient excessives. En revanche, les conditions d'hébergement sont jugées admissibles tout comme la qualité de l'alimentation. L'abbé Spinoza est également condamné pour travail dissimulé mais seulement pour une partie des personnels qui étaient déclarés bénévoles. Il devra verser plus de 101.000 euros à l'Ursaff et plusieurs milliers d'euros à certains enfants et leurs parents. L'abbé Spinoza, en outre ne pourra plus exercer d'activité en lien avec des mineurs pendant 10 ans. L'un des enseignants est condamné à 6 mois avec sursis pour violence mais sans inscription au casier judiciaire, le second est condamné mais dispensé de peine.

