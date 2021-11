Bourges : de la prison ferme requise contre l'abbé Spinoza, directeur de l'Angélus, à Presly

Le procureur a également requis une interdiction d'exercer toute activité auprès de mineurs pendant 10 ans. Cette institution qui accueillait 110 élèves du primaire à la classe de terminale a été fermée en juin 2017 par les autorités, suite à une lettre de dénonciation. L'Angélus, c'était le royaume de l'omerta et de la peur selon le substitut du procureur Eric Raygasse : privation de repas, manque de chauffage, corvées, punitions affligeantes, comme rester des heures, à l'écart des autres, les mains sur la tête, des gifles distribuées par les élèves les plus grands sur les plus petits. Une violence habituelle érigée en mode de fonctionnement par l'abbé Spinoza, un homme psychorigide, d'après l'expertise psychologique. Résultats, selon l'accusation, des élèves en souffrance ou carrément brisés comme cet enfant hospitalisé, victime d'un syndrome anxio-dépressif. Un tableau à la Dickens : " Qu'avez-vous attendu depuis 2010, date de l'ouverture de l'école, pour sauver les enfants ? " raillera la défense. L'abbé ne reconnait que trois claques à trois enfants, des cas très difficiles. dont cet élève qui martyrisait les 6émes et souffrait déjà de ce syndrome anxio-dépressif avant d'arriver à l'institution, affirme Me Lamoure. Où sont les certificats médicaux, attestant de ces violences ? Rien n'est étayé, tout est exagéré, assène l'avocate. Les contrôles de l'inspection académique n'ont d'ailleurs jamais rien relevé. Reste que l'abbé Spinoza a tout de même reconnu qu'il ferait autrement aujourd'hui. Le substitut du procureur a également demandé 6 mois de prison avec sursis (sans inscription au casier judiciaire) à l'encontre des deux enseignants poursuivis pour violence sans incapacité sur mineur. Le jugement sera rendu ce mercredi après-midi à 14H.00.