Bourges : de lourdes peines pour les bourreaux de la petite Hyana

La cour a suivi les réquisitions de l'avocate générale. Les deux peines sont assorties d'une peine de sûreté des 2/3. L'accusation a décrit la jeune femme, mère à 15 ans, comme infantile, égocentrée, d'une immaturité peu commune. Un caractère qui a favorisé sa complicité dans les mauvais traitements en livrant la petite Hyana, à son bourreau, l'homme qu'elle aimait. C'est elle qui est allée rechercher sa fille alors qu'elle était pourtant en sécurité chez ses grands-parents à La Guerche sur l'Aubois. C'est encore elle qui l'a déscolarisée dès septembre alors qu'une maîtresse avait des doutes sur la violence que subissait l'enfant. Me Debord-Guy, pour la défense a bien plaidé la vulnérabilité de la jeune mère, une jeune femme coupable à ses yeux de simple non assistance à personne en danger, mais cela n'a pas convaincu le jury. Une cour qui a vu en Hamza Boussalmi, le beau-père de l'enfant l'être psychopathique antisocial décrit par certains experts. L'homme s'est d'ailleurs emporté, créant un incident à l'énoncé du verdict. Un aperçu de la violence dont il est capable : non vraiment la pauvre Hyana n'avait aucune chance face à cet homme dont elle était devenue l'exutoire. Hyana, enfant martyr qui n'arrivait même plus à rêver, comme elle le dira à sa mère... la douleur l'empêchait de dormir. En France, un mineur meurt tous les cinq jours sous les coups de ses proches.

La cour d'assises à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La cour a bien retenu la complicité de la mère dans la mort de son enfant même si elle n'est pas à l'origine des coups qu'a subis Hyana Me Debord-Guy, l'avocate de Noémie, a bien tenté de démontrer que sa cliente n'avait pas agi sciemment en laissant son enfant à la merci de son conjoint bourreau, mais ses arguments n'ont pas porté. Elle ne fera pas appel du verdict : " _Forcément, quinze ans, c'est toujours trop, mais on comprend aussi que les jurés sont effrayés le tableau d'un enfant qui a subi autant de souffrances. Ma cliente souffre d'avoir perdu sa fille. Elle porte le poids de la perte de sa fille. Et c'est pour cela qu'elle est tout à fait prête à assumer cette peine et à se projeter. Aussi pour Yazid et Selma. " _Ses deux autres enfants. Me Parastatis, n'a pas non plu été entendu par la cour. Il défend Hamza Boussalmi, le beau-père et bourreau de l'enfant : " Mr Boussalmi a subi les mêmes violences quand il était enfant, mais sans décéder lui. Il n'a fait que renouveler automatiquement ce qu'il a reçu. Je pense que _les jurés n'ont pas essayé de comprendre les actes, ils ont juste regardé la noirceur de ces actes_." Hamza Boussalmi a injurié la cour et cogné dans les protections anti-covid à l'énoncé du verdict. Il n'a pas supporté que sa mère soit condamnée pour non assistance à personne en danger. Trois autres membres de la famille Boussalmi ont également été condamnés de 1 à 5 ans de prison assortis de sursis total ou partiel pour non assistance à personne en danger.

Le procès des tortionnaires de Hyana aura duré un peu plus d'une semaine aux assises du Cher, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

On a du mal à comprendre comment une mère peut laisser souffrir autant son enfant : Me Rodolphe Costantino, avocat partie civile au nom de l'association enfance et partage, met en avant des traits de personnalité qui peuvent expliquer ce genre de comportement : " Ce sont deux traits de personnalité qui sont communs à toutes ces mères accusées de complicité dans ce type d'affaire : le côté immature est celui qui traduit l'absence d'altérité, c'est à dire l'impossibilité pour la mère de prendre en considération la douleur de ses enfants et la situation, autrement dit, une sorte d'enfermement sur soi-même. Le deuxième trait de personnalité, classiquement retrouvé, c'est effectivement la personnalité adandonique, c'est à dire des femmes qui ont comme _une phobie de l'abandon_. la peur de perdre l'autre, celui sans lequel, elle ne serait rien, sans lequel elles ne pourraient pas vivre. Vous comprenez la logique : la situation est insupportable pour peu que je la voie. Si je la dénonce, alors je perds l'homme que j'aime. Ainsi donc, je ne la dénoncerai pas, je laisserai faire les choses, quitte à sacrifier mes enfants pour l'amour que j'ai pour cet homme et de la nécessité que j'ai pour moi-même de vivre à ses côtés. "