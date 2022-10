Bourges : mobilisation contre les voleurs de cuivre

Au printemps dernier, près de trois kilomètres de câble de cuivre du réseau téléphonique avaient été volés dans le Sancerrois, du côté de Menetou-Ratel. D'autres vols ont aussi été signalés dans le Saint-Amandois et les voleurs s'en prennent désormais au réseau d'éclairage public : on estime qu'une dizaine de km de câble disparaissent ainsi dans le Cher chaque année. Cela coûte cher à réparer, sans parler du préjudice pour les abonnés privés d'internet pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

La lutte contre ce fléau s'organise mieux depuis quelques mois déjà dans le Cher, cela passe par le repérage le plus rapide possible des vols sur le réseau qui est aujourd'hui équipé de détecteurs qui alertent instantanément le centre de commandement de la gendarmerie à Bourges. "Nous avons installé des dispositifs sur le réseau cuivre qui alertent très rapidement la gendarmerie quand une situation anormale est repérée" précise Christophe Beauvais, directeur chez Orange des relations avec les collectivités. "Et c'est tout ce process dès l'instant où on identifie une zone collective de dérangement où il faut être plus efficient."

Les forces de gendarmerie du Cher se sont réorganisées pour être plus présentes sur le terrain © Radio France - Michel Benoit

Les gendarmes plus réactifs

La gendarmerie du Cher s'est réorganisée de son côté, indépendamment de cette convention, pour être plus réactive sur le terrain et cela commence à porter ses fruits : "On a imaginé un dispositif de gestion des événements" détaille le colonel Olivier Caussanel, chef des gendarmes du Cher. "Il nous permet d'être présent 24h/24 et 7j/7, ce qui, au delà des événements que nous avons à gérer, nous permet de patrouiller, d'être présents, d'avoir une proximité et une prévention au plus près des endroits où sont susceptibles de se commettre des faits. Bien sûr, il faut rester humbles d'autant que le territoire est très vaste et que nous sommes à proximité d'autoroutes qui permettent à ces voleurs de s'enfuir très vite."

Certains voleurs de cuivre ont pu être condamnés devant le tribunal de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Accélérer les délais de réparation

Cette convention vise surtout à raccourcir les délais administratifs pour réduire le temps des réparations, "Les plaintes seront plus faciles à réaliser et traitées plus rapidement" se réjouit Christophe Beauvais. "Les gendarmes feront les relevés de police technique et scientifique et on pourra ensuite lancer les réparations de manière plus efficace car il ne faut pas oublier les abonnés qui se retrouvent privés de service." Encore faut-il trouver rapidement du cuivre de remplacement, un matériau devenu rare à tel point que les stocks sont extrêmement réduits.