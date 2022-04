Bourges : deux ans de prison avec sursis requis contre une infirmière libérale

Ces agissements auraient été perpétrés de mars 2014 à juin 2019. La justice lui reproche tout simplement d'avoir falsifié ou carrément créé de fausses ordonnances pour se faire rembourser des prestations pas toujours réalisées. L'infirmière rajoutait par exemple à la main la mention AR sur une ordonnance pour renouveler automatiquement les soins sans l'assentiment du médecin, ou encore la mention ALD (Affection de Longue Durée) pour un meilleur remboursement des actes. Elle modifiait aussi certaines ordonnances pour justifier des interventions à domicile, parfois en horaire de nuit : c'est 9,15 euros de plus. Le procureur Garrigue, sans remettre en cause les qualités professionnelles de la prévenue, ne voit plus en elle, qu'une femme d'affaires. Elle gagnait en moyenne un peu plus de 9.000 euros par mois et réalisait à elle seule un chiffre d'affaires habituel pour deux infirmières. C'est vrai, ma cliente a franchi la ligne jaune, reconnait son avocat, mais pas pour de l'argent, plaide Me Bangoura. Toujours dans l'intérêt des patients. L'infirmière, selon lui, n'a fait que corriger les oublis de certains médecins pour une meilleure continuité des soins. Bref : elle n'a fait qu'outrepasser ses droits et tous les soins payés par le CPAM auraient été réalisés. Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin.

