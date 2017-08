Bourges : deux ans de prison pour un incendiaire

2 ans de prison ferme pour l'homme accusé d'avoir incendié 7 voitures à Bourges le 2 juillet. Ce berruyer de 26 ans était également poursuivi pour des violences sur sa conjointe. Il était en détention provisoire depuis le 5 juillet, date à laquelle il avait refusé la comparution immédiate.

Une audience assez surprenante puisque sa conjointe qui avait porté plainte contre lui, s'est finalement rétractée. Pour le couple, toute cette affaire n'est qu'un complot fomenté par la belle-famille de l'accusé et... les policiers ! Le prévenu ne reconnait aucun des faits qui lui sont reprochés. L'homme ne manque pas d'aplomb. C'est maladroit, mais il évoque la France, pays des droits de l'Homme pour obtenir la clémence du tribunal : "Mieux vaut ne condamner personne, plutôt qu'un innocent" déclare t-il, sans peur du ridicule. "Pensez-vous que je serais assez con pour mettre le feu à des voitures et ensuite aller toquer aux portes du quartier à la recherche de ma compagne ?". Il faut dire que l'homme était très éméché ce soir là, mais il est vrai qu'on n'a pas retrouvé de briquet sur lui, ni d'essence. Mais dans ce cas, pourquoi se promenait-il avec des gants en plein été pour protéger ses mains ? Le problème c'est également que les policiers ont découvert sur lui du papier, le même que celui qui a servi aux départs de feu. "Tout ça, c'est mes beaux-frères qui m'en veulent parce que je suis avec leur soeur." Une thèse reprise par sa compagne. Le prévenu a déjà été condamné à neuf reprises. Son casier ne plaide pas pour lui. "Je ne vous crois pas !" assène le procureur. Si la France est le pays des droits de l'Homme, c'est aussi le droit de pouvoir garer sa voiture devant sa maison sans qu'elle brûle !". Dans la salle, une victime acquiesce : cela fait deux mois qu'elle fait 4 km à pied pour aller travailler tôt le matin à l'hôpital. Cette dame élève seul deux enfants qui sont à l'université. Elle ne roule pas sur l'or. La banque ne lui fera pas de prêt. "L'assurance ne m'a remboursé que 830 euros parce que c'était une vieille voiture. Mais je venais de faire pour 1.500 euros de réparations. Elle marchait bien. C'est ça qui fait mal au coeur. Je vais me débrouiller pour que des amis me prête de l'argent pour racheter une autre voiture" . Le prévenu a également été condamné à rembourser environ 3000 euros de préjudice aux victimes. Mais est-il solvable ?