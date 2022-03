Bourges : deux Berruyers condamnés à 12 mois de prison pour une agression au tournevis

Deux Berruyers de 30 ans étaient jugés pour violences aggravées en comparution immédiate, lundi 7 mars, par la Cour d'appel de Bourges. L'un des deux prévenus avait demandé un délai pour préparer sa défense début février. Ils ont été condamnés à 12 mois de prison assortis de quatre mois de sursis pour avoir agressé un homme avec un couteau et un tournevis le mois dernier à Bourges.

Blessure au tournevis et au couteau

Les faits remontent au 2 février. Au cours de la soirée, les deux Berruyers agressent un homme qu'ils connaissent devant un kebab de Bourges, rue Jean Baffier. Alors que la victime s'arrête en voiture au niveau du restaurant, ils le frappent et tentent de le sortir de son véhicule sans succès. La victime s'accroche au volant de la voiture et donne de violents coups de pieds à ses agresseurs. L'homme réussit à bien se défendre, en témoigne le nombre de jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) supérieur au sien, prescrit à ses agresseurs.

La victime blessée à la cuisse d'un coup de couteau et d'un coup de tournevis se voit prescrire quatre jour d'ITT. De nombreux témoins, clients du restaurant, assistent à la scène. L'un d'entre eux prévient les secours et la police. Les agresseurs prennent la fuite.

Versions divergentes

Lors du procès, les deux prévenus donnent une toute autre version des faits. Le premier est gérant d'une société d'installation de fibre optique. Il affirme que c'est la victime qui a commencé à l'insulter depuis sa voiture et qu'il est ensuite descendu pour le frapper en premier, armé d'un tournevis. Lui "n'a fait que le défendre". Le second, un ami du premier, confirme la version en assurant qu'il a voulu les séparer et qu'il s'est pris des coups. C'est là qu'il s'arme d'une "fourchette" pour se défendre. Mais aucune trace de dent de fourchette n'a été retrouvée sur le corps de la victime par les médecins.

Pendant l'audience, les dépositions du colocataire de la victime son évoquées par la présidente Sylvie Barruco. Le témoin, soutient entre autres, que la victime travaillait pour le gérant de la société d'installation de fibre optique et que ce dernier ne le payait pas. Le fait qu'il réclame son argent n'aurait pas plu au patron. De son côté, le gérant de la société s'en défend et assure qu'il n'a pas fait travailler la victime, mais il évoque un différent à propos d'une camionnette.

"Règlement de compte"

Pour la procureure Laureline Petitjean cette affaire est "un règlement de compte devant un kebab sur fond de travail dissimulé autour de la fibre optique". Elle requiert 12 mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de port ou de détention d'arme et cinq ans d'interdiction de séjour dans le Cher.

Les avocats des prévenus Me Maeva Duret et Me Antoine Fourcade réclament tous les deux la relaxe. De la même façon que la présidente au début de l'audience, ou la procureure dans son réquisitoire, ils insistent sur l'aspect "perfectible" et "parcellaire" de l'enquête. Mais ils rappellent néanmoins "que si le tribunal décide d'entrer en voie de condamnation", leurs clients n'ont pas de casier judicaire.

Le tribunal suit finalement les réquisitions du ministère public et condamne les deux prévenus à 12 mois de prison assortis de quatre mois de sursis. Ils ont interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. L'un des deux est également interdit de séjour dans le Cher pendant cinq ans. Ils doivent également verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à la victime. Les deux prévenus déjà placés en détention provisoire depuis un mois et sont repartis en prison après le procès.