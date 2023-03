Bourges : Deux blessés, dont un grave, chez le fabricant de munitions Nexter dans l'explosion d'un obus

Un accident sur le site berruyer de Nexter munitions a fait 2 blessés dont un grave ce vendredi après-midi vers 14h. Selon nos informations, l'accident s'est produit en gaine de tir (bâtiment de test) lors d'un essai de munitions, en l'occurrence un obus de 40 mms.

ⓘ Publicité

Les deux victimes, des employés, auraient été touchées aux mains et à l'abdomen. Elles ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital de Bourges et transférées au bloc. Les circonstances exactes de cet accident restent cependant à déterminer.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes, une en interne et une en externe (police) ont été ouvertes a précisé la direction qui ne s'est pas exprimé sur les circonstances de l'accident mais affirme se tenir "aux côtés des collaborateurs blessés, de leurs familles et de leurs collègues" et les assure de leur "plein soutien."