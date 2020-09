Bourges : deux dégradations dans l'école maternelle Jean Macé

Le maire de Bourges fait part de son indignation après les dégradations commises à deux reprises à l'école maternelle Jean Macé. Des tables et des chaises ont été renversées, de la peinture a été jetée par terre comme on le constate sur les photos partagées par Yann Galut. Ces incivilités se sont produites dans la nuit de lundi et de mercredi. "Nous avons immédiatement porté plainte et nous allons sécuriser l’école", annonce sur Facebook le maire de Bourges.

Le maire de Bourges dénonce "des actes inadmissibles" et assure "que les auteurs seront retrouvés et sanctionnés".