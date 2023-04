Bourges : deux gilets jugés responsables de violences sur des policiers

La policière touchée souffre encore d'acouphène et de surdité partielle. Elle s'était vu prescrire quinze jours d'incapacité totale de travail, à l'époque. Les deux prévenus ont nié avoir visé délibérément les policiers. Le tribunal ne les a pas crus, mais ils échappent à la prison ferme comme l'avait requis le procureur pour l'un d'entre eux. Il faut dire que le casier judiciaire de cet homme de 42 ans ne plaide pas en sa faveur avec déjà treize condamnations. Les enquêteurs avaient aussi retrouvé à son domicile deux cocktails molotov. " J'ai toujours aimé expérimenté des choses", avait-il lâché à la barre. L'autre condamné, un infirmier de 65 ans n'avait encore jamais été poursuivi en justice, mais c'est lui qui avait commandé ces gros pétards sur Internet en provenance de Pologne. Trois ont explosé : l'un à l'oreille de la policière qui avait expliqué à l'audience que ce pétard n'avait pas été jeté à terre, mais lancé en pleine tempe. Les deux hommes voulaient juste faire du bruit, selon leurs dires, comme c'est le cas dans les manifs sans vouloir être violents. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Un policier avait été blessé au pied et un policier municipal plus légèrement atteint. Les deux hommes devront verser solidairement 7.000 euros au titre de provisions pour indemniser les policiers.

