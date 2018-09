De plus en plus de radars vandalisés depuis l'instauration du 80 km/h

Bourges, France

Il est aux environs d'une heure et demi du matin. Les policiers de la brigade anti-criminalité patrouillent dans les quartiers Nord de Bourges lorsqu'ils repèrent une voiture suspecte. Sa plaque d'immatriculation est recouverte de gros scotch pour la rendre illisible. Les policiers décident de la filocher... les deux hommes à bord ne s'aperçoivent de rien. Ils s'arrêtent près du radar automatique de l'avenue Charles de Gaulle qu'ils aspergent de peinture rouge. Les policiers interviennent en flagrant délit. Les deux hommes sont âgés de de 31 et 33 ans. La fouille de leur voiture s'avère fructueuse : dans le coffre, huit panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h que les deux vandales venaient de dérober. Certains sont également recouverts de peinture. Début juillet déjà, une dizaine de panneaux de limitation de vitesse avaient été déboulonnés et abandonnés devant l'entrée du tribunal d'instance Bourges. Les sanctions peuvent être sévères. Le code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, pour toute dégradation de bien public.